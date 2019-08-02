شكرا لقرائتكم بهاء مجدي على ردار الزوراء العراقي بعد استغناء الزمالك عنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك عرضا من الزوراء العراقى لضمه فى الموسم الجديد بعد تأكد رحيله عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب إنه يفضل فى الوقت الحالى البقاء بالدورى المصرى ويفاضل بين عدد من العروض من أندية الدورى من أجل الانضمام إلى أحدهما خلال الساعات المقبلة وذلك بعد عدم قيده ضمن قائمة الزمالك الأفريقية نظرًا لدعم هذا المركز بضم محمد عبد الشافى العائد للأبيض من تجربة احتراف بالدورى السعودى. وبذلك سيعتمد الزمالك فى الموسم الجديد على الثنائى عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر

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