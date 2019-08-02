محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
صلاح يتراجع في قائمة أغلى لاعب أفريقي
بيراميدز يُعلن عبد العزيز عبد الشافي مستشارًا فنيًا له
مستند.. الزمالك يعلن اسم ملعبه الرسمي فى الموسم الجديد
الزمالك يُعلن نهاية أزمة المغربي أوناجم
الأهلي يعلن تعاقده مع استاد القاهرة لاستضافة مبارياته بانتظار انتهاء الصيانة
ستاد القاهرة يستضيف مباريات الأهلي في الموسم الجديد
مصدر بالزمالك يكشف تطورات الحصول على ثنائي بيراميدز
قائمة بيراميدز الأفريقية.. ضم 9 صفقات.. وغياب مرعي
الجونة يستعير ثلاثي الأهلي ويتعاقد مع حارسه
رونالدو يتدلل وبيريز يُلبي..سيناريو "تخيلي" يتمناه مشجعي الريال!
إعارة بنية البيع.. عمرو جمال يعلن انتقاله للصفاقسي التونسي
رسميًا.. مدافع الأهلي ينتقل للجونة
شيكابالا بين تاريخ التائه والمستقبل السعيد.. هل عرفت أقدام الأباتشي الطريق؟
مفاجآت بالجملة.. الأهلي يعلن قائمته الأفريقية
ضم كهربا.. مفاجآت في قائمة الزمالك الأفريقية
أول تحرك من الزمالك لحل أزمة قيد أوناجم
الزمالك يتلقى ضربة مبكرة بسبب أوناجم
حل مزدوج وبديل السعيد.. كيف يستفيد الأهلي من صفقاته؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. لاعب زملكاوي جديد يقترب من المقاصة.. تراجع محمد صلاح.. وقائمة القطبين الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.