مُحدث | جميع صفقات توتنهام في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” الذي يعيش موسمه السادس على التوالي مع ديوك شمال لندن منذ توليه المسؤولية بموسم 2015/2014.

وغاب توتنهام عن الميركاتو الصيفي 2018 دون ضم أي لاعب جديد، ومع ذلك تمكن بسبب استقراره الفني في العبور إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها من ليفربول بهدفين دون رد.

لكن رئيس توتنهام “دانييل ليفي” قرر حَل الكيس أخيرًا في الميركاتو الصيفي 2019 بضم بعض اللاعبين الجدد، لعل أبرزهم نجم ليون الفرنسي “ندومبيلي” الذي بات اللاعب الأغلى في تاريخ الليلي وايتس.

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موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف توتنهام خلال الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي توتنهام في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد. الجدول يتضمن الصفقات التي تمت بشكل رسمي فقط.

صفقات توتنهام في صيف 2019 اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة تانجوي ندومبيلي – إرتكاز وبوكس تو بوكس – 22 عامًا فرنسا / الكونجو الديمقراطية أولمبيك ليون – فرنسا 60 مليون يورو – عقد 6 سنوات جاك كلارك – جناح أيمن – 18 عامًا إنجلترا ليدز يونايتد – إنجلترا 11 مليون يورو – عقد 4 سنوات جورجيس كيفين نكودو – جناح أيسر – 24 عامًا فرنسا / الكاميرون موناكو – فرنسا عائد من الإعارة – عقد سنة ونصف كيون إتيتي – قلب هجوم – 17 عامًا إنجلترا نوتس كاونتي – إنجلترا تفاصيل غير معلنة ؟؟ ؟؟ الراحلون عن توتنهام في صيف 2019 اللاعب – المركز – السن الجنسية رحل إلى Advertisements تفاصيل الصفقة كيران تريبير – ظهير أيمن – 28 عامًا إنجلترا أتلتيكو مدريد – إسبانيا 22 مليون يورو فينسينت ينسين – قلب هجوم – 25 عامًا هولندا مونتيري – المكسيك 9 مليون يورو فيرناندو يورينتي – قلب هجوم – 34 عامًا إسبانيا دون فريق انتهاء عقد ميشيل فورم – حارس مرمى – 35 عامًا هولندا / سورينام دون فريق انتهاء عقد جاك كلارك – جناح أيمن – 18 عامًا إنجلترا ليدز يونايتد – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020 – تمت إعارته بعد انضمامه من ليدز بمبلغ 11 مليون يورو كونور أوجيلفي – قلب دفاع وظهير أيسر – 23 عامًا إنجلترا جالينجهام – إنجلترا انتقال حر – قضى الموسمين الماضيين معارًا لنفس الفريق شايون هاريسون – جناح أيسر وصانع ألعاب – 22 عامًا إنجلترا ألميري سيتي – هولندا انتقال حر – قضى الموسم الماضي معارًا لنادي ميلبورن سيتي الاسترالي لوك أموس – وسط دفاع – 22 عامًا إنجلترا كوينز بارك رينجرز – إنجلترا إعارة حتى يونيه 2020