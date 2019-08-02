رياضة | برشلونة يواصل محاولاته لخطف هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يواصل محاولاته لخطف هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الاسباني محاولاته للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يتمسك بضم "نيمار" ويواصل عرض الحلول على باريس سان جيرمان، من أجل التوصل لاتفاق، الأمر الذي تضمن عرضا باستعارة اللاعب، مع وضع بند يُلزم البلوجرانا بالشراء النهائي، بحلول الميركاتو الصيفي القادم.

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان استخدم هذا المسار في انتدابه للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من موناكو، صائفة العام 2017، من أجل عدم معارضة قوانين اللعب المالي النظيف، خاصة وأن النادي المُنتمي للعاصمة الفرنسية باريس كان قد استقدم لتوه آنذاك نيمار من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو.

ويرحب برشلونة أيضا بإمكانية عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، تقضي بانضمام نيمار إلى قلعة "كامب نو"، مقابل فيليب كوتينيو أو إيفان راكيتيتش، وربما كلا اللاعبين سويا، بالإضافة إلى مقابل مالي.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان في الحصول على 300 مليون يورو للموافقة على رحيل "نيمار" لبرشلونة.