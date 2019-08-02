رياضة | نيمار يحسم قراره مع PSG

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يحسم قراره مع PSG والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار حسم قراره النهائي بشأن الاستمرار من عدمه مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل ويبدو أنه قرار الإدارة أيضًا.



وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن نيمار لا يرغب في لعب أي مباراة أخرى مع PSG ويسعى لخلع قميص الفريق قبل انطلاق الدوري في 10 أغسطس المقبل.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يسعى لإيجاد حل سريع للتخلص من صداع نيمار في الأيام المقبلة.



وذكرت الصحيفة الفرنسية أن اسم نيمار ارتبط بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى التفاهم بين نيمار والبرسا على بنود التعاقد.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة يحاول حاليًا خفض تكلفة نيمار عن طريق تقديم إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ضمن الصفقة لكن رفض مسئولي باريس سان جيرمان العرض وطالبوا بالمال فقط لبيع نيمار.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي PSG لا يرغبون في تقسيم المبلغ وإنما الحصول عليه نقدًا.



ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن نيمار سيضغط بكل قوة للرحيل عن PSG قبل يوم 10 أغسطس المقبل لكنه يعلم أن الأمر لن يكون سهلًا.