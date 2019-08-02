شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل ليفربول مع لاعبه بعد السخرية من هاري كين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، لاعبه الشاب، هارفي إليوت، من تصرفاته المستقبلية بسبب السخرية من هاري كين، قائد توتنهام ومنتخب إنجلترا.

وانتشر، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لنجم ليفربول الشاب (16 عاما)، القادم من فولهام هذا الصيف، عبر سناب شات وهو يسخر من كين وسط أصدقائه.

وأوضح مسؤولو ليفربول لـ«إليوت» أن تصرفاته تعتبر غير مقبولة، وأشاروا إلى أن تكرار ما هو مثل ذلك سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

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كما ذكر ليفربول إليوت، الذي يعد أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي، بضرورة مراعاة موقفه الحالي كلاعب كرة قدم لواحد من أكبر الأندية في العالم.

وشارك «إيليوت»، وهو في عمر الـ15 مع «فولهام»، في كأس الرابطة، ثم بعد ذلك أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي في مشاركته خلال خسارة «فولهام»، أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 وكان عمره 16 عاما و30 يوما.

ويعد صاحب الـ16 عاما هو ثاني صفقات ليفربول الصيفية، بعد أن كان النادي قد ضم سيب فان دين برغ مدافع زفوله الهولندي صاحب الـ17 عاما.

وظهر اللاعب الشاب في مباراتي ليفربول الوديتين الأخيرتين أمام نابولي وليون.