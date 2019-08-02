شكرا لقرائتكم اجتماع حاسم بين عامر حسين ومندوبي الأندية لمناقشة لائحة الدورى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعا مع مندوبى أندية الدورى الممتاز غدا السبت من أجل مناقشة لائحة الدورى الجديد، حيث سيتم تغليظ العقوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير فى حالة أى خروج عن النص.

كما يتطرق الإجتماع إلى الشروط التى سيتم تطبيقها لعودة الجماهير فى الموسم الجديد 2019 - 2002 بعد نجاح تجربة الجماهير فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المنقضي.

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ويسعى اتحاد الكرة لحضور الجماهير فى الدورى الجديد، لاسيما بعد نجاح تجربة دخول الجمهور بأعداد كبيرة فى بطولة أمم افريقيا 2019، وهو ما تخطط الجبلاية لتكراره فى الدورى ، لكن مع وضع ضوابط لمنع الشغب والتجاوزات.