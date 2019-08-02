شكرا لقرائتكم الأهلي يكثف تدريباته بملعب التتش استعدادا لـ "اطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم ، الجمعة؛ على ملعب التتش استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك الأحد الماضي بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.

Advertisements

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين بطلى مصر وجنوب السودان لإقامة مباراة الذهاب بمصر بعدما كان مُقرراً خوضها فى جنوب السودان، لكن ملعب فريق "إطلع برة" مازال غير جاهز لاستضافة المباراة، كما رفض الأهلى خوض اللقاء فى الخرطوم.

وتفاوض الأهلى مع بطل جنوب السودان لخوض مباراة الذهاب المقرر لها أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس الجاري بمصر وتحديداً باستاد السلام على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس بمصر أيضاً سواء فى السلام أيضاً أو فى برج العرب .

ومن المقرر أن تصل بعثة بطل جنوب السودان القاهرة يوم 6 أو 7 أغسطس لخوض المباراتين.