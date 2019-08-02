شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة لتسويق اللاعبين الأجانب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)طالبت بعض أندية دوري المحترفين، لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتأجيل قرار إلغاء استثمار اللاعبين الأجانب، وعللت أن القرار سيكبد الأندية المحترفة ملايين الريالات نتيجة قرار تقليص عدد اللاعبين إلى سبعة لاعبين أجانب وإلغاء لاعب الاستثمار.
ودعت هذه الأندية لجنة الاحتراف إلى تأجيل القرار لحين التخلص من الأجانب الغير مرغوب فيهم من قبل الأجهزة الفنية الحالية، وقطع الطريق على وكلاء اللاعبين الذين استغلوا القرار ،وطالبوا بمبالغ كبيرة مقابل فسخ عقود اللاعبين.
وعلى ضوء ذلك سيعلن اتحاد القدم آلية جديدة تحمي الأندية وتمنح اللاعبين فرصة للبحث عن أندية خارجية للاحتراف فيها دون الإضرار بمصالح الأندية والعودة إلى دوامة الديون.
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