شكرا لقرائتكم قفشة ومتولى يشاركان في مران الأهلى اليوم لأول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمد مجدي قفشة، ومحمود متولي، لاعبا الأهلي للمرة الأولى في مران الفريق اليوم الجمعة بعد الإعلان عن انضمامهما رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع محمود متولي قادماً من الاسماعيلي ومجدي قفشة قادماً من بيراميدز بالإضافة إلى المالي أليو ديانج لاعب مولودية الجزائري السابق، مع تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسيلفيد الانجليزي في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.