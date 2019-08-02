محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الخميس (1 أغسطس 2019).
وكيل موليكا يتحدث لمصراوي عن أنباء اقترابه من الأهلي
أفشة: ديسابر طالبني بالانتقال للزمالك.. لكنني رفضت
الأهلي ينفي التفاوض مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز
وليد سليمان: المنتخب غير علاقتي بطارق حامد
أفشة يروي قصة الطريق إلى الأهلي.. مكالمة لا تصدق.. وأموال بيراميدز الكثيرة
أفشة يتحدث عن.. "حلم" الأبطال.. أغلى هدف "أهلاوي" وتحقيق رغبة والديه
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الخميس.. طلب ديسابر من أفشة.. وحقيقة انتقال موليكا للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.