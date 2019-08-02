رياضة | كافاني يعلق على اهتمام إنتر ميلان بضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافاني يعلق على اهتمام إنتر ميلان بضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأوروجواياني ​إيدنسون كافاني​ رفض الإنضمام إلى إنتر ميلان​ في الصيف الحالي، حيث يسعى الإنتر للفوز بخدمات كافاني بسبب الصعوبات التي يواجهها في التعاقد مع إيدين دزيكو نجم روما وروميلو ل

وكاكو نجم مانشستر يونايتد.



وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالي بأن كافاني يفضّل البقاء مع ​باريس سان جيرمان​ حتى إنتهاء عقده في صيف 2020.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سيركز على إتمام صفقة دزيكو من روما في الأسابيع المقبلة.