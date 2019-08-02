رياضة | باريس سان جيرمان يحدد سعر تخليه عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد سعر تخليه عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد سعرا تخليه عن نجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة PSG حددت مبلغ 300 مليون يورو للاستغناء عن خدمات نيمار.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نيمار البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر من أبرز الأسماء المُتداولة في سوق الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف والعودة إلى برشلونة أو الرحيل إلى ريال مدريد.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2022 مما يمنح PSG مساحة كبيرة في مفاوضاته بشأن رحيل نجمه البرازيلي.



يُذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة في صفقة تاريخية كلفت خزائن PSG حوالي 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد نيمار مع البرسا.