رياضة | ريال مدريد يحسم مصير نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مصير نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين الذي يعمل في منصة ليبرتاد ديجيتال وإذاعة إيس راديو بأن ريال مدريد مصير نجمه إبراهيم دياز بالبقاء في صفوفه وعدن رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال فالنتين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "كان هناك البعض من التساؤلات حول مستقبل دياز لكن النادي أخبره بأنه سيبقى. هي خطوة مثيرة بعد إصابة أسينسيو وخبر سيء للكثير من الأندية التي كانت راغبة في استعارة اللاعب هذا الصيف".



ويعتبر دياز البالغ من العمر 19 عامًا خيارا جيدا للملكي لتعويض غياب أسينسيو الطويل والذي سيتنافس مع لاعبين آخرين على رأسهم لوكاس فاسكويز وفينيسيوس جونيور ورودرجو جويس وتاكيفوسا كوبو من أجل سد ثغرة الجناح الأيمن في هجوم الفريق في الموسم المقبل.

على الرغم من أن دياز أثبت كفاءته في المباريات الأخيرة من الموسم الماضي إلا أنه لم يكن محظوظا بسبب تعرضه لإصابة في فترة التحضير للموسم الجديد ما أسفر عن غيابه عن كافة مباريات الفريق الودية.