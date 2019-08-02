رياضة | مفاجأة.. نيمار يقترب من الانضمام إلى الدوري البرازيلي



اقترب نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى الدوري البرازيلي، خلال الساعات المقبلة من فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة le10sport، إن نادي فلامنجو البرازيلي أشار إلى إمكانية عودة نيمار بحسب النشرة الرياضة اليوم الخميس لصحيفة البرازيلية Esporte Interativo.

ويرغب نيمار في خوض فترة مع فريق فلامنجو حتى شهر يناير المقبل، من أجل الانتقال إلى فريق برشلونة في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بشكل طبيعي.

يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان تواجه مشاكل مع مسئولي البارسا خلال السنوات الأخيرة.