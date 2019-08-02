رياضة | عاجل.. هدف ميسي وبرشلونة ينضم إلى ساو باولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هدف ميسي وبرشلونة ينضم إلى ساو باولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي رسمياً صباح اليوم الجمعة، عن التعاقد مع داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان وذلك بعد انتهاء مدة عقده مع النادي.

وانضم ألفيس إلى ساو باولو ليمثل صفوفه لمدة 3 سنوات مقبلة أي حتى 2022، وذلك بعد فترة مميزة قضاها في صفوف باريس سان جيرمان.

Advertisements