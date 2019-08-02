يوفنتوس ينهى اتفاقه على ضم لوكاكو فى إنتظار قرار ديبالا

كشفت تقارير صحفية، عن توصل يوفنتوس الإيطالي، لاتفاق مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول البنود الشخصية فى عقده المنتظر مع اليوفى.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا، أن يوفنتوس اتفق مع لوكاكو حول الشروط الشخصية فى عقده مع النادى، والذى من خلاله سوف يحصل على راتب سنوى يصل إلى 9 ملايين يورو.

أضاف التقرير أنه على الرغم من اتفاق يوفنتوس مع مهاجم اليونايتد، إلا أن الصفقة تتوقف على القرار الأخير للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذى سيكون طرفا فى الصفقة التبادلية بين الناديين.

وكان المهاجم الأرجنتيني ديبالا، قد عاد أمس الخميس إلى إيطاليا، بعد نهاية عطلته الصيفية، من أجل التفاوض مع ماوريسيو سارى المدير الفنى لفريق اليوفى، لحسم مستقبله مع الفريق.

ويرغب يوفنتوس فى تعزيز هجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، رغم ارتباطه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق إنتر ميلان.