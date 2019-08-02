شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل أفضل قيادي في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

بعد 72 ساعة من تتويج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالمركز الثالث على الفئة الفضية في سباق «سبا 24 ساعة» للتحمل، فاز الأمير عبدالعزيز بن تركي مجددا بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم «Leaders Sports Award» التي تم الإعلان عنها أمس (الخميس).

وجاء حصول الأمير عبدالعزيز بن تركي على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.

وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال المنتظر لتكريم المتوجين في أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.