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الفيصل أفضل قيادي في العالم

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

بعد 72 ساعة من تتويج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالمركز الثالث على الفئة الفضية في سباق «سبا 24 ساعة» للتحمل، فاز الأمير عبدالعزيز بن تركي مجددا بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم «Leaders Sports Award» التي تم الإعلان عنها أمس (الخميس).

وجاء حصول الأمير عبدالعزيز بن تركي على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.

وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال المنتظر لتكريم المتوجين في أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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