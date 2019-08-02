النخلي يتوج بفضية العالم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سويسرا)توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف T37 ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت أمس (الخميس) في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة وتستمر حتى الأحد المقبل.
ونال النخلي الفضة بزمن 24:13 ثانية أمام الجنوب أفريقي والكا روفين، وخلف البرازيلي لويس داكوستا الذي حقق زمن 23:75 ثانية.
وعبر العداء النخلي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية التي أهداهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وللوطن، ولجميع من سانده من الأجهزة الفنية والإدارية.
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