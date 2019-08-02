رسميًا.. أرسنال يعلن التعاقد مع "بيبي" في صفقة إفريقية تاريخية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، تعاقده رسمياً مع الإيفواري نيكولاس بيبي قادماً من ليل الفرنسي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي أرسنال أن نيكولاس بيبي وقع على عقود إنتقاله لصفوف الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما نجح في إجتياز الفحوصات الطبية.

ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة الصفقة، إلا أن صحيفة "صن" الإنجليزية كشفت في وقت سابق، أن صفقة التعاقد مع نيكولاس بيبي كلفت خزينة "الجانرز" نحو 72 مليون جنيه استرليني.

نيكولاس بيبي صاحب الـ 24 عاماً هي الصفقة الرابعة لنادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تمكن النادي اللندني من استعارة داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، والتعاقد مع ويليام صليبا وجابرييل مارتينلي.

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وسيرتدي اللاعب الايفواري القميص رقم 19 مع نادي أرسنال حسبما أوضح النادي في بيانه الرسمي.

وأصبح اللاعب الإيفواري أغلى لاعب في تاريخ نادى أرسنال.

وأصبحت صفقة انضمام المهاجم الإيفوارى إلى أرسنال الأغلى فى تاريخ اللاعبين الإفارقة، متخطيا الكونغولى سيدريك باكامبو، عندما انضم لفريق بكين جوان الصيني عام 2018، من فياريال الإسباني.