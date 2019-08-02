شكرا لقرائتكم خبر عن «الرطوبة» تهدد نجوم الكلاسيكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ، وليد سعيد (جدة)

تغادر البعثة الهلالية إلى جدة (الأحد) القادم على أن يجري الفريق الهلالي مرانه الأخير يوم الإثنين على ملعب الجوهرة في جدة، استعداداً لمباراة الأهلي ضمن ذهاب دور الـ(16) من دوري أبطال آسيا. وسيواصل الفريق تحضيراته على ملاعب النادي لحين موعد المغادرة، إذ ينوع مدرب الفريق تدريباته التكتيكية واللياقية وإخضاع اللاعبين لمزيد من التمارين الفنية لخلق انسجام بينهم واختيار التوليفة المناسبة للمواجهة. من جانبه، وبعد تحديد نسبة 5% لجماهير الهلال في لقاء الأهلي القادم طالبت جماهير الزعيم إدارة فريقها بمخاطبة نادي الأهلي لزيادة المقاعد المحددة لهم. من جهة آخرى. صادق نادي الهلال على انفراد "الخليج 365"، عقب إعلانه أمس (الخميس)، تجديد عقد لاعبه سالم الدوسري حتى 2022، دعما لاستقرار الفريق فنيا.

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جدة من أكثر الأشياء التي تزعج الرياضيين (الهلال والأهلي بصفة خاصة)، حيث إنها تؤثر على أدائهم أثناء المواجهة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والمقررة الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إذ وضع الجهازان الطبي في الناديين كافة الاحتياطات لنقص السوائل الذي قد يتعرض له اللاعبون في المباراة، ويؤثر على أدائهم داخل الملعب، وشعورهم بالتعب وعدم المقدرة على تنفيذ التعليمات الفنية.

من جهته، أعلن موقع مكاني الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر المباريات، أسعار تذاكر المواجهة، حيث أوضح (مكاني) عن حصة جماهير الأهلي والمقدرة بـ95% (تبدأ من يسار المنصة) التي تقدر أيضاً بـ58.500 ألف تذكرة، بينما ستحصل جماهير الهلال على 5% (تبدأ من يمين المنصة) بواقع 1500 تذكرة. كما ذكر موقع مكاني، أن أسعار التذاكر سترتفع تدريجياً؛ إذ بدأت مساء أمس الخميس الأسعار التالية (‏موحد 20، ‏فضي 300، ذهبي 500). وستكون اليوم الجمعة (موحد 25، فضي 350، ‏ذهبي 550)، وستصبح السبت (موحد 30، فضي 400، ذهبي 600) حتى يوم الأحد الذي ستصل فيه (موحد 35، فضي 450، ذهبي 650).