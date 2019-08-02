شكرا لقرائتكم خبر عن بمليوني يورو.. البوسني أرفين يدعم دفاعات الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) قطع مهاجم الأهلي جانيني شوطا كبيرا في برنامجه التأهلي تمهيدا لدخول التدريبات الجماعية مع الفريق، وحجز مقعدا في التشكيلة الأساسية التي سيخوضها بها مدرب الفريق بلانكو مواجهته الآسيوية أمام ضيفه الهلال في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال. من جهتها، أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني أرفين زوكانوفيتش «32 عاماً» قادماً من صفوف جنوى الإيطالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بطلب من المدرب الكرواتي برانكو، وبعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث بقيمة مليوني يورو للاعب، بينما حصل جنوى على مليون ونصف المليون يورو. ولعب زوكانوفيتش خلال مسيرته الكروية لعدد من الأندية، أبرزها روما، وسامبدوريا وكييفو فيرونا، وجينت، وروما، وأخيراً جنوى، وقد خاض 36 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك. ولن يتمكن البوسني من المشاركة مع فريقه أمام الهلال في مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ لعدم قيده في قائمة الفريق، ومن المنتظر وصوله لجدة خلال الأيام القادمة للانخراط في تدريبات الفريق.

قطع مهاجم الأهلي جانيني شوطا كبيرا في برنامجه التأهلي تمهيدا لدخول التدريبات الجماعية مع الفريق، وحجز مقعدا في التشكيلة الأساسية التي سيخوضها بها مدرب الفريق بلانكو مواجهته الآسيوية أمام ضيفه الهلال في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال. من جهتها، أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني أرفين زوكانوفيتش «32 عاماً» قادماً من صفوف جنوى الإيطالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بطلب من المدرب الكرواتي برانكو، وبعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث بقيمة مليوني يورو للاعب، بينما حصل جنوى على مليون ونصف المليون يورو. ولعب زوكانوفيتش خلال مسيرته الكروية لعدد من الأندية، أبرزها روما، وسامبدوريا وكييفو فيرونا، وجينت، وروما، وأخيراً جنوى، وقد خاض 36 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك. ولن يتمكن البوسني من المشاركة مع فريقه أمام الهلال في مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ لعدم قيده في قائمة الفريق، ومن المنتظر وصوله لجدة خلال الأيام القادمة للانخراط في تدريبات الفريق.

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