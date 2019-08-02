شكرا لقرائتكم خبر عن 45 سيارة تتنافس في «رالي عسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (أبها)

انطلقت الجولة الافتتاحية لـ«رالي عسير»، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، حيث استهلت بجولة استعراضية لسيارات السباق المشاركة في الرالي البالغ عددها 45 سيارة.

وافتتح وكيل إمارة المنطقة المكلف محمد بن لبدة الرالي نيابة عن أمير عسير، وأكد أنه على الرغم من أهمية الرالي كسباق وفعالية رياضية إلا أنه لا ينحصر في هذا الجانب فقط، فهناك الكثير من الفوائد التي ستجنيها المنطقة في العديد من القطاعات، لتزامن الرالي مع موسم السودة السياحي، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من تنظيم واستضافة الأحداث الترفيهية والرياضية هو ترسيخ مكانة عسير على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب هواة رياضة الراليات وتسليط الضوء على المنطقة وتعزيز مقوماتها السياحية والتاريخية.

من جهته، أوضح الأمير خالد بن سلطان أن رياضة السيارات تحظى بدعم لا محدود من القيادة أسوة بباقي الرياضات في المملكة، مشيراً إلى أن بطولة السعودية للراليات الصحراوية حلم تحقق.

وتابع: «نشهد اليوم انطلاقة الحلم الذي طال انتظاره من قبل عشاق هذه الرياضة. حلم لم يتوقف عند التحقيق فقط، إنما مقرون بدعم مادي من ولي العهد»، مشيداً بالإنجازات الرياضية التي تحققت في منطقة عسير التي يقف خلفها أمير المنطقة الذي استطاع تحفيز الرياضات بأنواعها كافة، وأن يخلق توأمة جديدة بين جميع النشاطات الرياضية في المنطقة.