شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة خياط تهدد بطل الثلاثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كشفت مصادر "الخليج 365"، أن المشرف على فريق كرة اليد باسم خياط سيتقدم خلال الساعات القادمة باستقالته من منصبه لظروف خاصة. كشفت مصادر "الخليج 365"، أن المشرف على فريق كرة اليد باسم خياط سيتقدم خلال الساعات القادمة باستقالته من منصبه لظروف خاصة. وتعتبر استقالة الخياط خسارة ليد الوحدة التي حققت لأول مرة ثلاثية الموسم الماضي، بطولة الدوري العام على كأس الأمير فيصل بن فهد، بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، وبطولة النخبة، والتأهل أيضا لأول مرة في التاريخ إلى بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المنطقة الشرقية في 22 أغسطس الجاري. من جهة أخرى، تمسكت إدارة النور بالثلاثي مهدي آل سالم وعبدالله حماد ومجتبى آل سالم، بعد أن فتحت إدارة الوحدة خط المفاوضات معهم، فيما وقعت مع محمد آل سالم والبحريني حسين الصياد، وتجري حاليا مفاوضات مع لاعبين محليين وأجانب للتعاقد معهم والانخراط في المعسكر المزمع إقامته منتصف الأسبوع القادم في المنطقة الشرقية، وإجراء وديات مع فرق محلية ومن البحرين.



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