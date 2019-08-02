شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر التجديف» يتوج بكأس «موسلي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(جدة)

أحرز المنتخب السعودي للتجديف المركز الأول في منافسات كأس بطولة نادي موسلي للقوارب في بريطانيا، التي اختتمت في يوليو الماضي. ويعتبر السباق إحدى المناسبات التحضيرية لمسابقات كأس العالم للتجديف التي تقام في شهر سبتمبر.

ووسط مشاركة كبيرة من المتسابقين من المملكة المتحدة وأوروبا، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق المركز الأول بمنافسات الثلاثي للبطولة عبر لاعبه حسين رضا بعد أن تجاوز 3 جولات من المسابقات، وقد شارك في البطولة بـ3 متسابقين بجانب رضا، وسلطان الشالي، ورئيس اتحاد التجديف محمد حضراوي.

وأمضى الفريق السعودي للتجديف 3 أسابيع في التدريب في بريطانيا تحت إشراف المدرب البريطاني بيل باري. وكسب الفريق خبرة عالية من جراء المشاركة في هذه المسابقة.