شكرا لقرائتكم خبر عن «اطلع بره» يهدد عرش «نادي القرن المصري».. والأهلاوية يردون: فال الله ولا فالك! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسر عبد الفتاح (جدة)

في ليلة فوز النادي الأهلي المصري ببطولة الدوري متقدما على الزمالك غريمه التاريخي، حارت قناة النادي في أمر الفريق المتأهل لملاقاة «فريق القرن» في تمهيدي بطولة أفريقيا، وحين علم داهية التعاقدات في النادي الأهلي عادل القيعي، أن المتأهل الأفريقي المنافس هو فريق «اطلع بره» الجنوب سوداني اكتفى بعبارة لطيفة «فال الله ولا فالك»، وفي يونيو العام 2011 اختار جنوبيو السودان الانفصال بدولتهم بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في أعقاب حرب دامية استمرت عقودا وحصدت ملايين الشماليين والجنوبيين.

في العاصمة الوليدة «جوبا» لا تخطئ عيون الزوار الحي الشعبي الشهير «اطلع بره». ويقول سكانه المحليون إنهم أطلقوا الاسم ذي الدلالة على تلك البقعة الأثيرة من عاصمتهم، إذ كان جنود من الجيش السوداني في أيام الحرب التي بلغت قمتها في حقبة المخلوع البشير يطالبون أهالي الحي بمغادرة منازلهم عنوة تحت تهديد السلاح، يبدو أن صوت «اطلع بره» أكثر جلبة من قعقعة السلاح.. وفي عز فداحة الموقف وسيولته لم يجد سكان المنطقة اسما مناسبا يعبر عن أحوالهم غير «اطلع بره» - في الغالب يعمد السودانيون شماليهم وجنوبيهم إلى إطلاق أسماء شعبية ذات دلالة على بعض أحيائهم، وفي البال حواري في الخرطوم تحمل أسماء مثل «الحكومة دقست» و«طردونا» جنبا إلى جنب المعمورة وجاردن سيتي والرياض والطائف! بعد عامين من الاستقلال خاض المنتخب الجنوب السوداني أولى مبارياته مع الجارة أوغندا، وانتهت الجولة بالتعادل بهدفين، وكان لنجوم «اطلع بره» القدح المعلى في التعادل الثمين إلى جانب رفقائهم في ناديي السلام والملكية أبرز الأندية في جنوب بلاد النيلين، ولن تكون مشاركة «اطلع بره» في منافسات بطولة أفريقيا بالمواجهة المرتقبة مع الأهلي القاهري هي الأولى، إذ شارك الفريق الصاعد في نسخة 2014 وخرج من الدور التمهيدي بعدما فاجأ فريق «تشلسي» الغاني بمستوى باهر، الأمر الذي دفع مدير الكرة في النادي الأهلي المصري سيدعبد الحفيظ لإبداء تخوفه من مواجهة اطلع بره. غرابة الاسم لم تدفع مسؤولي النادي الجنوب السوداني إلى تغييره أو تعديله، على رغم رجاءات الأنصار والمحبين والمشجعين، وفي إصرارهم ذكاء ودهاء اشتهر به الجنوبيون السودانيون، إذ لولا الغرابة لما عرف عشاق المستديرة في القارة السمراء بفريق «اطلع بره» المنافس القوي للترجي التونسي، والوداد المغربي، ومازمبي الكونغولي.. يصمم مسؤولو النادي على إقصاء نادي القرن المصري تحت شعار.. «اطلع بره»!.