شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الهجن .. فعاليات عالمية في حديقة الملك فيصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

حوّل الاتحاد السعودي للهجن حديقة الملك فيصل التي تحتضن فعالياته المصاحبة من حديقة مغلقة على مدى 3 سنوات إلى حديقة عالمية ستشهد عروضا للسيرك العالمي والبيانو.

وعلمت "الخليج 365" أنها ستحتضن مطاعم عالمية لأول مرة تشهدها منطقة مكة المكرمة وستتخللها عروض موسيقية بطابع عالمي، ومقاهي.

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وتجولت "الخليج 365" أمس في الحديقة التي عادت إلى ذاكرة السياح والزوار في مدينة الورد لتصبح وجهة رئيسية لهم وهي تحتضن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن.

وبمجرد الدخول إليها تجد المسطحات الخضراء ومجسّمات الهجن في جميع أرجائها، إضافة إلى السوق الشعبي، ويضم 22 جناحا، تعرض الخناجر والسيوف والملبوسات التراثية والفخّاريات. وتم تجهيز متحف عالمي للهجن، ومسرح ضخم يضم أكثر من 1000 مشاهد تم تصميمه على طراز حديث يراعي البعد العمراني القديم والحديث، وسيشهد عروضا وحفلات غنائية، كما عادت المياه للتدفق في بحيرتها من جديد، وخصصت صالات مغلقة لعروض السيرك وعزف البيانو على ارتفاع 5 أمتار.

وهذا التحوّل تم إنجازه خلال 21 يوماً، وسيتم لأول مرة عرض أكبر مجسم للهجن سيدخل موسوعة غينيس هذا العام.