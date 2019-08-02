شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة )

‏يبدأ البطل السعودي لاعب نادي الاتحاد مساعد الدوسري اليوم (الجمعة) حملة الدفاع عن لقبه الذي حصده العام الماضي حينما حقق كأس بطولة العالم للألعاب الإلكترونية FIFA، إذ يطمح الدوسري في المحافظة على لقبه العالمي، ومواصلة حصد الإنجازات، وإهداء الوطن اللقب العالمي، وكان نادي الاتحاد عبر المركز الإعلامي تمنى التوفيق للبطل مساعد الدوسري بتحقيق البطولة العالمية في الألعاب الإلكترونية.

الجدير ذكره أن الدوسري ‏حقق بطولة العالم تحت مظلة EA، وكذلك حصد كأس العالم تحت مظلة FIFA كأول لاعب في تاريخ اللعبة يحقق «بطل العالم» مرتين في موسم واحد.