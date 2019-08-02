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الدوسري يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه العالمي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة )

‏يبدأ البطل السعودي لاعب نادي الاتحاد مساعد الدوسري اليوم (الجمعة) حملة الدفاع عن لقبه الذي حصده العام الماضي حينما حقق كأس بطولة العالم للألعاب الإلكترونية FIFA، إذ يطمح الدوسري في المحافظة على لقبه العالمي، ومواصلة حصد الإنجازات، وإهداء الوطن اللقب العالمي، وكان نادي الاتحاد عبر المركز الإعلامي تمنى التوفيق للبطل مساعد الدوسري بتحقيق البطولة العالمية في الألعاب الإلكترونية.

الجدير ذكره أن الدوسري ‏حقق بطولة العالم تحت مظلة EA، وكذلك حصد كأس العالم تحت مظلة FIFA كأول لاعب في تاريخ اللعبة يحقق «بطل العالم» مرتين في موسم واحد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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