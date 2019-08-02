شكرا لقرائتكم قفشة: قابلت رونالدو وكنت هموت واتصور معاه لكن احترمت اسم المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد مجدى قفشة، الوافد الجديد على النادي الاهلي، عن تمنيه فى حصد بطولات مع النادى الأهلى مؤكدا على انه سيكون على قدر المسئولية و أكيد الاهلى هيضفلى كتير و العب مدى حياتى فى الأهلى"

وأضاف قفشة خلال تصريحات تليفزيونية قائلًا:" المنافسة فى مركزى لا أخاف منها بالعكس دى حاجة ماتقلقنيش، انما لما بنزل الملعب بركز في اللعب بس"

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وأضاف : " في مرة كنت بعلب مع المنتخب شوفت كريستيانو رونالدو قدام عنيا كنت هاموت واتصور مع كريستيانو واحترمت اسم منتخب مصر، و مارضتش اتصور معاه ، انما لو قابلتوا 10 مرة تانى برا الملعب هتصور معاه كل مرة" .

وعن لقائه بأساطير الاهلى قال : " لما روحت الاهلى وقت توقعيى للعقود سالت عن الاسطوةرة محمود الخطيب و قالوالى هاتشوفه فى التمرين"