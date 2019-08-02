شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية للكاراتيه بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للكاراتيه على مستوى الناشئين والشباب والتى تستمر حتى 5 أغسطس الجارى بتونس .
وتضم بعثة المنتخب فى البطولة 38 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى 11 فردا منهم سيد نصر رئيس البعثة، والإداريين والمدربين والحكام والطبيب.
وغادرت البعثة أمس الى تونس ، و رافقهم احمد أبو عيشة عضو مجلس إدارة الاتحاد ، بينما استقبلهم سد نصر فى تونس والذى سبق البعثة إلى هناك .
وحققت مصر المركز الأول فى ترتيب الميداليات بالبطولة الأفريقية ببتسوانا بإجمالى 23 ميدالية، بواقع 11 ذهبية و6 فضيات و6 برونزيات، متقدمة على المغرب التى جاءت فى المركز الثانى بإجمالى 15 ميدالية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية للكاراتيه بتونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.