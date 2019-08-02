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قفشة: رفضت عروض كثيرة من أجل ارتداء فانلة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل كشف محمد مجدي "قفشة" الوافد الجديد على النادي الأهلي أنه تلقي أكثر من عرض من بعض الأندية داخل و خارج مصري لإرتداء قميصها ولكنه فضل الأهلي.

 

وأكد قفشة فى تصريحات لقناة الأهلي ، أحد الأندية المصرية عرض علي أضعاف المقابل المادي الذى سأحصل عليه من الأهلي وكانت من مسئول كبير فى هذا النادي  ولكني تمسكت بالتواجد فى القلعة الحمراء ، مضيفاً تواجدى فى الأهلي كان حلم و تحقق.

 

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أضاف الوافد الجديد على الأهلي أتمني كتابة تاريخ مع الأهلي و أنا قادر على ذلك ومستعد لهذا الأمر و سأبذل قصاري جهدي لتحقيق ذلك.

 

أضاف أفشة أن الأهلي يضم لاعبيين مميزين و أنه سيواجه منافسة صعبة للتواجد فى التشكيل الأساسي وسيبذل قصاري جهده لتحقيق ذلك.

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