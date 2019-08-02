شكرا لقرائتكم قفشة: رفضت عروض كثيرة من أجل ارتداء فانلة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مجدي "قفشة" الوافد الجديد على النادي الأهلي أنه تلقي أكثر من عرض من بعض الأندية داخل و خارج مصري لإرتداء قميصها ولكنه فضل الأهلي.

وأكد قفشة فى تصريحات لقناة الأهلي ، أحد الأندية المصرية عرض علي أضعاف المقابل المادي الذى سأحصل عليه من الأهلي وكانت من مسئول كبير فى هذا النادي ولكني تمسكت بالتواجد فى القلعة الحمراء ، مضيفاً تواجدى فى الأهلي كان حلم و تحقق.

Advertisements

أضاف الوافد الجديد على الأهلي أتمني كتابة تاريخ مع الأهلي و أنا قادر على ذلك ومستعد لهذا الأمر و سأبذل قصاري جهدي لتحقيق ذلك.

أضاف أفشة أن الأهلي يضم لاعبيين مميزين و أنه سيواجه منافسة صعبة للتواجد فى التشكيل الأساسي وسيبذل قصاري جهده لتحقيق ذلك.