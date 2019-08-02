شكرا لقرائتكم قفشة: رفضت عروض كثيرة من أجل ارتداء فانلة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد قفشة فى تصريحات لقناة الأهلي ، أحد الأندية المصرية عرض علي أضعاف المقابل المادي الذى سأحصل عليه من الأهلي وكانت من مسئول كبير فى هذا النادي ولكني تمسكت بالتواجد فى القلعة الحمراء ، مضيفاً تواجدى فى الأهلي كان حلم و تحقق.
أضاف الوافد الجديد على الأهلي أتمني كتابة تاريخ مع الأهلي و أنا قادر على ذلك ومستعد لهذا الأمر و سأبذل قصاري جهدي لتحقيق ذلك.
أضاف أفشة أن الأهلي يضم لاعبيين مميزين و أنه سيواجه منافسة صعبة للتواجد فى التشكيل الأساسي وسيبذل قصاري جهده لتحقيق ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر قفشة: رفضت عروض كثيرة من أجل ارتداء فانلة الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.