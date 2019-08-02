شكرا لقرائتكم وليد سليمان: جنش أول من تنبأ بإصابته فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد وليد سليمان لاعب الأهلي و منتخب مصر أن محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك تنبأ بإصابته فى معسكر المنتخب قبل إنطلاق المران.
تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب ببطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجارى.
قال سليمان فى تصريحات تليفزيونية ، أن جنش أخبر محمود حمدي الونش بأنه سيصاب فى مران اليوم، وهو ما حدث بالفعل.
وأثني وليد سليمان على مستوي محمود جنش وأنه حارس مميز وكان أحد الأسباب الرئيسية فى فوز الزمالك بأكثر من مباراة .
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