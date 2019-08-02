شكرا لقرائتكم إمام عاشور صانع ألعاب المحلة على أعتاب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن إدارة النادى الأبيض توصلت لاتفاقا مع مسئولى غزل المحلة حول انتقال إمام عاشور صانع ألعاب المحلة المعار لحرس الحدود إلى قلعة ميت عقبة، وذلك خلال الساعات الأخيرة.
وتابع المصدر ذاته قائلا:"بنسبة 90% كل الأمور انتهت فى الصفقة يتبقى التسليم والتسلم بعد تمسك إدارة الزمالك بإتمام الصفقة بعد إبداء اللاعب جدية كبيرة ورغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء عندما تم التفاوض معه منذ بداية فترة الانتقالات".
وكان الزمالك قد وعد إمام عاشور بعد ضم الصفقات الجديدة للفريق خلال الفترة الأخيرة بإنه سيتم الحديث مجددا مع ناديه حول ضمه ولكن وفقا للسقف المالى المحدد للصفقة وهو ما حدث وأوضح مصدر بقلعة ميت عقبة إن الأمور تسير بشكل جيد ويتبقى إنهاء الأمور الرسمية الخاصة بالصفقة من أجل الإعلان عن إتمامها.
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