شكرا لقرائتكم الغيني بيكيتي سيلفا يصل مصر اليوم للانضمام لصفوف الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الجمعة ، الغيني بيكيتي سيلفا صانع ألعاب الاسماعيلي قادما من غينيا بيساو بعد إنهاء متعلقاته هناك . وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية. Advertisements ويستعد الاسماعيلي لمواجهة أهلي بني غازي في البطولة العربية

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