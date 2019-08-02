شكرا لقرائتكم الأخضر يختتم تحضيراته ويغادر إلى العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم يوم الجمعة، إلى أربيل العراقية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في العراق. وسيبدأ الأخضر مبارياته في البطولة أمام نظيره الكويتي يوم الأخد ضمن المجموعة الثانية. وواصل الأخضر تدريباته خلال معسكره في الرياض، حيث ركز يوسف عنبر، مدرب الأخضر، على تدريبات لياقية شملت الجري حول الملعب والقفز على الحواجز، تلا ذلك تدريبات تكتيكية منوعة.

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