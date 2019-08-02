ريفربليت يتعاقد مع التشيلي دياز 3 سنوات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد ريفربليت الأرجنتيني مع المدافع التشيلي باولو دياز لمدة 3 سنوات قادما من صفوف فريق أهلي جدة.
وانتقل دياز إلى صفوف الفريق الغربي في الصيف الماضي قادما من سان لورنزو الأرجنتيني، وشارك في 4 بطولات مع الفريق الغربي، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كأس الملك، كأس زايد للأندية الأبطال.
وعلى الصعيد الدولي، فإن المدافع قد شارك مع منتخبه في بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل.
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