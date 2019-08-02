المهيري مشرفاً وخيري إدارياً للحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت إدارة نادي الحمرية قراراً بتعيين ماجد المهيري مشرفاً على الفريق الأول، كما عيّنت خيري خلفان إدارياً للفريق، وكان الثنائي يلعبان في نادي الحمرية وقد اعتزلا بنهاية الموسم الماضي.

وأعرب المهيري عن سعادته بهذا التكليف قائلاً إنه يُعتبر ثقة كبيرة من إدارة النادي وأشار إلى أنه سيعمل مع زميله خيري على توظيف كل الخبرات من أجل المساهمة في تحقيق النتائج المرجوة في الموسم الجديد والذي يدخله الفريق بآمال عريضة، مؤكداً أن الظهور بشكل جيد في الموسمين الماضيين ضاعف المسؤولية وجعل الفريق مطالباً بالتقدم خطوة إلى الأمام وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من المجهودات.

وأوضح المهيري أنه يُعول على علاقته القوية بلاعبي الفريق ومعرفته بهم خصوصاً وأنه كان واحداً منهم.