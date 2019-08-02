شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري مشرفاً وخيري إدارياً للحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت إدارة نادي الحمرية قراراً بتعيين ماجد المهيري مشرفاً على الفريق الأول، كما عيّنت خيري خلفان إدارياً للفريق، وكان الثنائي يلعبان في نادي الحمرية وقد اعتزلا بنهاية الموسم الماضي.
وأعرب المهيري عن سعادته بهذا التكليف قائلاً إنه يُعتبر ثقة كبيرة من إدارة النادي وأشار إلى أنه سيعمل مع زميله خيري على توظيف كل الخبرات من أجل المساهمة في تحقيق النتائج المرجوة في الموسم الجديد والذي يدخله الفريق بآمال عريضة، مؤكداً أن الظهور بشكل جيد في الموسمين الماضيين ضاعف المسؤولية وجعل الفريق مطالباً بالتقدم خطوة إلى الأمام وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من المجهودات.
وأوضح المهيري أنه يُعول على علاقته القوية بلاعبي الفريق ومعرفته بهم خصوصاً وأنه كان واحداً منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المهيري مشرفاً وخيري إدارياً للحمرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.