توتنهام بطل كأس «أودي» الودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز توتنهام الإنجليزي لقب كأس«أودي» الودي بعد فوزه على بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

تقدم توتنهام بهدفي الأرجنتيني اريك لاميلا (19) والدنماركي كريستيان أريكسن (59)، قبل أن يعادل الشابان يان-فيتي آرب (61) والكندي ألفونسو ديفيس (81) النتيجة.

وفي ركلات الترجيح أهدر المدافع جيروم بواتنج الركلة الأخيرة مانحاً توتنهام الفوز 6-5.

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وقاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد للفوز الأول في عهد مدربه الجديد - القديم زين الدين زيدان وذلك بانتصاره على فنربغشه التركي 5-3 بتسجيله ثلاثية، ليحتل النادي الملكي المركز الثالث ضمن كأس «أودي».

وسجل بنزيمة ثلاثية من خماسية فريقه في الدقائق 12 و27 و53، فيما أضاف ناتشو (62) والدومينيكاني ماريانو دياز (79) الهدفين الرابع والخامس.

وجاءت ثلاثية الفريق التركي عن طريق كل من جاري رودريجيز من الرأس الأخضر (6)، المغربي نبيل درار (34) وأوزان توفان (59).

وكان النادي الملكي خسر أمام توتنهام بهدف نظيف، مكملاً مسلسل نتائجه السلبية، حيث اهتزت شباكه 16 مرة في مبارياته الخمس الأخيرة، أي بمعدل هدف كل 28 دقيقة، منها سباعية من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، في مدينة نيوجيرزي الأمريكية، وحقق الفوز على أرسنال في البطولة الدولية لكن بركلات الترجيح وليس في الوقت الأصلي.