منتخب الناشئين إلى صربيا استعداداً لتصفيات آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة منتخب الإمارات الوطني للناشئين مواليد 2004 متجهة إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً التي ستنطلق اعتباراً من يوم 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات قيرغيزستان (الدولة المستضيفة) العراق ولبنان.

وتضم قائمة منتخبنا 24 لاعباً اختارهم المدير الفني الوطني ماجد سالم للمعسكر وهم: سلطان عادل محمد، سيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء) محمد أحمد الحارثي، حميد علي حميد المهري، مطر سالم يوسف (بني ياس) أحمد محمد المرزوقي، زايد خميس مسعود، منصور عبدالرحيم محمد (الجزيرة) إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، علي طاهر إبراهيم (الشارقة) أحمد محمد البلوشي، غيث خالد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، حسن علي الحمادي، سعيد جمال محمد (شباب الأهلي دبي) أحمد عبدالله البادي، حمد محمد سعيد الدرمكي (العين) سعيد سالم ناصر (الفجيرة) جمال خليفة السعدي (النصر) عبدالله أحمد عبدالله (الوحدة) عوض محمد الكثيري، منصور صالح برغش المنهالي (الوحدة) سعود محمد المري، عبدالله أحمد الأستاذ (الوصل) . وسيخوض المنتخب في معسكر صربيا 4 مباريات ودية مع منتخب مقدونيا يومي 10 و13 أغسطس ومع منتخب صربيا يومي 16 و 19 أغسطس.