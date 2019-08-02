نابولي يحول أنظاره صوب زاها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي وصيف ال «سيري أي» أنظاره صوب مهاجم كريستال بالاس الإيفواري ويلفريد زاها، بعد ضياع فرصة الحصول على مواطنه نيكولاس بيبي المنتقل لأرسنال. حصول أرسنال على بيبي حطم أيضاً حلم زاها باللعب في فريق أكاديميته بعد أن رفضت إدارة كريستال بالاس عرض ال 40 مليون الذي تقدم به المدفعجية. وذكرت التقارير أن زاها منفتح على اللعب في إيطاليا وأبلغ زملاءه برغبته في الرحيل عن كريستال بالاس، لأنه يريد المنافسة في فريق يلعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ونابولي من جهته مستعد لرفع العرض إلى 60 مليون جنيه استرليني.

الصحف الإنجليزية من جهتها، أشادت بإحصائيات بيبي جناح أرسنال الجديد، وكشفت عن تفوقه على النيجيري ايوبي والأرميني مخيتاريان الموسم الماضي، فقد سجل الإيفواري 23 هدفاً وصنع 12 ومعدل تسجيله هدف في كل 100 دقيقة في ناديه ليل بينما معدل أيوبي هدف كل 203 دقائق ومخيتاريان هدف كل 194 دقيقة وسجل لاعبا أرسنال سوية 12 هدفاً و15 تمريرة حاسمة.