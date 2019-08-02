شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري 3» يتأهب لمواصلة صدارة مونديال الفئة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتأهب سفراء الإمارات في مؤسسة الفيكتوري تيم، لخوض منافسات الفئة الأولى لسباق جائزة البحيرات العظمى (ميتشجان للزوارق السريعة) الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019، والتي تنطلق غداً السبت بالتجارب الرسمية، فيما يقام السباق الرئيسي بعد غد الأحد.

ووصلت قافلة مؤسسة الفيكتوري تيم التي تضم مقر الفريق والورشة المتنقلة، إضافة إلى الكادر الإداري والفني من الخبراء والفنيين، مبكراً إلى المدينة الأمريكية التي تحتضن الحدث الكبير والتي لا تبعد كثيراً عن مدينة سانت كلير، التي احتضنت الجولة الرابعة التي شهدت تتويج أسياد البحار أمام منافسيهما في الفئة الأولى.

ومن المنتظر أن ينضم إلى وفد مؤسسة الفيكتوري تيم في مدينة ميتشجان، حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، لترأس الوفد، إلى جانب المشرف العام على الفريق بطلنا العالمي محمد سيف المري، وقائدي زورق «فيكتوري 3» الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي.

ويسعى ممثل الإمارات الوحيد في الحدث الكبير الذي يجوب الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر مايو الماضي، زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي، وعيسى آل علي، إلى تحقيق الانتصار الثالث في البطولة العالمية والثاني على التوالي، ليواصل تربعه على قمة الترتيب العام لمنافسات الفئة الأولى.

ويتصدر زورق «فيكتوري 3» منافسات الفئة الأولى برصيد 383 نقطة سباق ميتشجان سيتي بعد غد الأحد، حيث يطمح إلى الحصول على العلامة الكاملة من أجل الابتعاد عن منافسيه قبل التحول إلى الجولة السادسة والختامية التي يحتضنها ساحل سانت ماري في ولاية فلوريدا، شهر أكتوبر القادم.

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ويتفوق سفراء رياضة الإمارات في زورق «فيكتوري 3» على منافسيهما في الفئة الأولى: الزورقين الأسترالي «أوف شور 222» بقيادة دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا، والذي يحتل حالياً المركز الثاني متخلفاً عن الأول بفارق 11 نقطة، فيما يأتي أسطورة السباقات البحرية الأمريكية زورق «مس جيكو 113» بقيادة الثنائي البريطاني ستيف كرتيس، ومايلز جينينس في المركز الثالث برصيد 360 نقطة.

ويخوض «أسياد البحار» البطولة العالمية في أمريكا للمرة الأولى بعد اكتسابها صبغة جديدة باعتراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو إي إم) وإشراف الاتحاد الأمريكي للزوارق السريعة (إيه بي بي إيه) وجمعية الزوارق السريعة (أو بي سي)، بمشاركة عدد من الفرق العالمية التي اشتهرت في مجال سباقات الفئة الأولى، والتي عادت من جديد بعد توقف دام ثلاثة أعوام.

ويشكل سباق الفئة الأولى في بطولة العالم التي تجمع ما يصل إلى 14 فئة مختلفة، قمة التنافس الاحترافي بوجود نخبة أبطال العالم في هذه الرياضة، لا سيما الفريق الأمريكي في زورق مس جيكو 113، الذي يقوده بطل العالم 8 مرات سيتف كرتيس ومواطنه مايلز جينينس، وهما من أقدم المتسابقين الأمريكيين في العالم، إضافة إلى زورق «أستراليا أوف شور 222» بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا، وهما من الأبطال العالميين في رياضة الزوارق السريعة.

ويبرز اسم الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، قائدي زورق «فيكتوري 3» للمرة الأولى في الفئة الأولى على الرغم من قصر تجربتهما معاً، مقارنة بمشوار الفرق المنافسة وأمام أبرز نجومها العالميين، ليؤكدا أنهما ومن خلفهما مؤسسة الفيكتوري تيم العملاقة والرائدة في مجال سباقات الزوارق السريعة، بصفة عامة، وبطولة العالم للزوارق السريعة (الفئة الأولى) التي أحرز لقبها الفريق 14 مرة في ترحالها وتنقلها بين القارات الأوروبية والأمريكية والآسيوية والإفريقية والأسترالية، حيث كتب أسياد البحار قصصاً أسطورية ما زالت ترتبط باسم الإمارات منذ ظهور الفريق إلى النور عام 1989.

وأكد الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدا زورق «فيكتوري 3» متصدر الترتيب العام لمنافسات الفئة الأولى في بطولة العالم للزوارق السريعة 2019 في أمريكا، أن حلمهما هو الاستمرار في المحافظة على صدارة الترتيب العام ومعانقة المركز الأول وتحقيق الرقم واحد في أول ظهور للزورق الأزرق في البطولة العالمية، بعد زيارات متقطعة بداية في التسعينيات، عبر جيل العمالقة من أساطير المؤسسة ويستمر اليوم عبر هذا الجيل، ونأمل أن نكون خير ممثل لهم.