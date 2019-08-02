الرياضيون يطمئنون على الملا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أيمن بشير

توافد عدد من الرياضيين إلى مستشفى القاسمي بالشارقة من أجل الاطمئنان على صحة يوسف محمد الملا رئيس اتحاد الإمارات لرياضة الكرة الطائرة، الذي تعرض لحادث سير الأسبوع الماضي استدعى نقله للمستشفى.

وتقدم وفد من مجلس الشارقة الرياضي الزائرين للاطمئنان على صحة يوسف الملا، كما زاره وفد من نادي الوصل الرياضي ممثلاً في نبيل عبدالكريم رئيس شركة الألعاب الجماعية ومحمد الحمادي عضو شركة الاستثمار مدير الصالة الرياضية، كما زاره الإعلامي عدنان حمد الحمادي.