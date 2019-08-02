اعتماد مرشحي الأهلي والوصل لرئاسة القوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استلمت لجنة انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، ترشيحات الأندية الراغبة في الترشح لعضوية مجلس إدارة ألعاب القوى للفترة التكميلية 2019 - 2020، حيث بلغ العدد الإجمالي 7 أندية من أصل 22 نادياً تم تعميم الاستمارات عليهم على أن يتم إعلان القائمة المعتمدة للمرشحين في 5 أغسطس/آب الجاري ومن ثم قبول الطعون والاعتراضات في اليوم الذي يليه مباشرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الانتخابات الذي عقد أمس بحضور الأعضاء محمد كاهور وحسن المرزوقي ويوسف أحمد بن كرم؛ حيث تم فتح المظاريف لحصر الأندية المتقدمة للترشح على الفئات الثلاث المدرجة بالعملية الانتخابية لاتحاد ألعاب القوى والتي تتمثل في فئة الرئيس والأعضاء والعنصر النسائي.

وتقدم نادي شباب الأهلي دبي باستمارات مرشحيه عن فئتي الرئيس والعنصر النسائي، فيما تقدم الوصل عن فئة الرئيس فقط وكل من النصر والفجيرة والعربي لعضوية مجلس الإدارة، كما تقدم نادي الجزيرة الحمراء باستماراتي لعضوية مجلس الإدارة والعنصر النسائي.