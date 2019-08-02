عجمان يواجه بيراميدز اليوم في معسكر مصر

يلعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان اليوم مع فريق بيراميدز ثالث الدوري المصري، مباراة قوية، يخوضها «البرتقالي» بعد يومين من وصوله إلى القاهرة لاستكمال الفترة الإعدادية للموسم الجديد 2019-2020.

كان «البرتقالي» أحد نجوم الموسم المنقضي 2018-2019 بعد احتلاله المركز السابع برصيد هو الأكبر في تاريخه بدوري المحترفين، لذلك يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب القدير المصري أيمن الرمادي على الاستمرار بنفس النهج، ولاسيما أن الصفقات الأجنبية التي قام بها كانت مميزة بشهادة النقاد الفنيين، نظراً لسمعة اللاعبين القادمين الجدد الجيدة خلال الدوريات والأندية التي لعبوا لها.

وأشار الرمادي إلى أن الأمور في المعسكر تسير بشكل مثالي وطيب، وهناك رضا تام على ما تحقق من فوائد بدنية وفنية في الفترة الثانية التي أقيمت في ألمانيا.

والتحق بالتدريبات في معسكر القاهرة البرازيلي فاندر فييرا والنيجيري غادوين منشا والغاني دونغا دومبيا.

Advertisements

ويغيب عن مباراة اليوم حسن زهران بعد إجرائه عملية جراحية، وسيكون جاهزاً بداية الموسم، كما يغيب راشد مال الله بسبب كسر في أنفه خلال مباراة عجمان والظفرة في معسكر ألمانيا.

واعتبر الرمادي أن معسكر مصر سيكون مميزاً، ولاسيما لنوعية الفرق التي سيواجهها عجمان، حيث يلعب أيضاً مع بتروجيت في 5 أغسطس/آب، ثم الإنتاج الحربي في 7 منه، والمقاولون في 9 منه، في حين تم إلغاء مباراة الزمالك لعدم تعيين مدرب للفرقة البيضاء بعد رحيل خالد جلال.

يذكر أن فترة الإعداد في القاهرة تستمر لمدة 10 أيام يعود بعدها الفريق إلى الدولة.

وكانت المرحلة الأولى بدأت في الإمارات، ثم استكملت الثانية في ألمانيا، حيث خاض «البرتقالي» مباراة ودية أمام فريق الظفرة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، إضافة إلى عدة تجارب أخرى، ولفت المهاجم الغاني وليام أوسو الأنظار بمستواه الممتاز وسجل أربعة أهداف، كما برز حسن وحسين عبدالرحمن.