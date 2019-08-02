أتلتيكو مدريد يختتم جولته الأمريكية بثلاثية رائعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم أتلتيكو مدريد الإسباني جولته قبل الموسم في الولايات المتحدة بعرض قوي، إذ فاز على نجوم الدوري الأمريكي 3- صفر في ملعب «إكسبلوريا ستاديوم» في أورلاندو، وتفوق الأتلتي على منتخب نجوم الدوري الأمريكي والذي يضم أبرز نجوم الكرة العالميين أمثال الإنجليزي واين روني وزميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي لويس ناني والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (لوس أنجلوس جالاكسي) بالإضافة إلى الألماني باستيان شفاينشتايغر.

وافتتح أتلتيكو مدريد التسجيل بواسطة لاعبه الجديد ماركو يورنتي القادم من ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ثم أضاف البرتغالي جواو فيليكس هدفاً، ليسجل هدفه الثاني منذ قدومه من بنفيكا بصفقة تاريخية، قبل أن يختتم دييغو كوستا التسجيل في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة.

وعلق جواو فيلكيس (19 عاماً) أكبر صفقات النادي الإسباني في الصيف: «التحقت بالفريق لأنه يخرج أفضل المهاجمين، أردت أن أكون واحداً من مهاجميه».

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وعن إطلاق لقب «كريستيانو رونالدو الجديد» عليه قال البرتغالي: «كريستيانو رونالدو فاز بخمس كرات ذهبية، وهذا حلم كل لاعب، من الواضح أنني أريد أن أكون مثل كريستيانو».

وعلق سيميوني على جوهرته البرتغالية وقال: «أستمتع بمشاهدته وهو يلعب منذ وصوله إلى الفريق، يمتلك رؤية وسيطرة وثقة تندر لمن هم في مثل سنه. سنساعده على التطور كي يكون أفضل وأقوى».

وأثنى المدرب الأرجنتيني أيضاً على الوافد الجديد هكتور هيريرا وقال: «يمكنه اللعب في أي تكتيك، خبرته وإمكاناته ستخدمنا بشكل جيد».

من جهته، قال الإنجليزي الجديد كيران تريبييه إنه يريد إجراء مقابلة باللغة الإسبانية بعد شهرين وأضاف: «التحدث بالإسبانية أولوية عندي، أريد مشاركة زملائي والمدرب الحديث. لدي مدرس في مدريد وآخذ 5 حصص بالأسبوع مدة كل حصة ساعتان لذا ربما بعد شهرين أتحدث بها. كانت أمامي عروض غير أتلتيكو، لكنني اخترته لأنني أريد اللعب في الليجا».