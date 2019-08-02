نادي تراث الإمارات يشارك في فعالية «صيفنا عيناوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك «نادي تراث الإمارات» ممثلاً بمركزي العين الشبابي والنسائي ومركز زايد للدراسات والبحوث، في فعاليات برنامج «صيفنا عيناوي» التي نظمها مكتب شؤون الجماهير في الفترة من 28 يوليو/تموز وحتى الأول من أغسطس/آب الجاري في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

جاءت مشاركة النادي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بدعم الأنشطة الثقافية والتراثية في الدولة والمشاركة فيها؛ حيث قدم النادي عدة أنشطة تراثية؛ لتعريف الناشئة إلى التراث الإماراتي.

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وأشاد راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز بالنادي في زيارته لموقع الفعالية، بمشاركة نادي تراث الإمارات في البرنامج ممثلاً بمركزي العين الشبابي والنسائي، مؤكداً أن المشاركة جاءت مميزة، وحققت أهدافها المرجوة بالتعريف بالتراث الإماراتي وترسيخه لدى الناشئة.

وأوضح خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين، أن مشاركتهم تمثلت في عرض بيت الشعر التراثي، والتعريف بالعادات والتقاليد والسنع والولاء للوطن، والمحافظة على التراث، عن طريق ورش جاءت تحت إشراف مدربين تراثيين من النادي، إلى جانب تنظيمهم لمسابقات تراثية، وتوزيع مجلات على الزوار والطلبة، مشيراً إلى أن مشاركتهم قامت على تعريف الزوار من مختلف الجاليات بأدوار النادي وأهدافه. فيما شارك مركز العين النسائي بعدد من الورش الحية، التي تبرز الحرف اليدوية التراثية؛ مثل: التلي والخوص، إضافة إلى ورش للتلوين والألعاب التراثية، والتعريف بالأكلات الشعبية، وغيرها من المفردات التراثية.

ومن جهته، جاءت مشاركة مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع للنادي في الفعالية بمعرض ضم إصدارات النادي في التراث والثقافة والتاريخ، واحتوى على عدد من الإصدارات الجديدة، إضافة إلى العدد الجديد من مجلة تراث التي يصدرها النادي. كما شارك المركز بمعرض للصور ضم صوراً متنوعة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى صور تعكس النشاط الثقافي لمركز زايد للدراسات والبحوث؛ بهدف تعريف جمهور العين بأنشطة المركز، هذا إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات والمحاضرات عن التراث الإماراتي.