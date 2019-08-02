الغافري: أطمح إلى التتويج بالدوري مع الجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد سلطان الغافري لاعب الجزيرة، أن طموحه مع فريقه الجديد التتويج بلقب دوري الخليج العربي في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الجزيرة يضم بين صفوفه نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية للشباب والأولمبي والأول، ما يؤهل الفريق بكل قوة لتحقيق هدفه.

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أعرب عن سعادته بالانضمام إلى نادي الجزيرة قادماً من نادي الوحدة، وقال: حظيت بترحيب كبير من جميع أعضاء منظومة الفريق وخاصة الجهاز الفني الذي تعامل باحترافية منذ الوهلة الأولى التي وضعت فيها قدمي النادي، إضافة إلى المعاملة الحسنة والبيئة الإيجابية والعلاقات المميزة التي تربط بين جميع لاعبي الفريق، والمستوى الفني الذي يؤهلنا إلى تحقيق هدفنا في الموسم المقبل، بنيل درع الدوري، وذلك استناداً إلى ما يضمه الفريق بين صفوفه من أبرز اللاعبين في الدولة.

وتوجه الغافري بدعوة إلى الوجوه الواعدة بالجزيرة بوصفه صاحب الخبرة الميدانية الكبيرة في الفريق وتزخر مسيرته بالعديد من المحطات المهمة وحصد أهم الألقاب المحلية مع الأندية التي دافع عن شعارها خلال السنوات الماضية، مؤكداً ضرورة تحليهم بالمثابرة والاجتهاد من أجل نيل شرف الدفاع عن ألوان الفريق الذي يخوض العديد من الاستحقاقات المحلية، إضافة إلى المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وأضاف:نعد جماهير الجزيرة بالاجتهاد خلال منافسات الموسم الحالي من أجل إدخال البهجة والسرور عليهم جميعاً، وجودهم في المدرجات لدعم الفريق أمر في غاية الأهمية بالنسبة للاعبين، أدعوهم للوقوف خلف الفريق، لتحقيق أهدافه وطموحاته خلال الموسم المقبل.