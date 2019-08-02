بعثة السباحة تتوجه إلى المغرب للمشاركة في البطولة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر صباح اليوم بعثة منتخبي السباحة للناشئين والفتيات، للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 4 - 7 أغسطس/آب الحالي، وذلك برئاسة عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، وترافق البعثة مريم الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية، استعداداً للمشاركة التاريخية لمنتخب الفتيات بالبطولة، وتبحث من خلالها الإمارات عن أول ميدالية عربية للفتيات في هذه البطولة الكبيرة.

أكدت مريم الشامسي أن الإمارات تنتظر مشاركة تاريخية للفتيات في البطولة العربية بالمغرب، ولذلك حرص الاتحاد على توفير كافة احتياجات المنتخب خلال فترة الإعداد الأخيرة، بوجود المدرب أحمد الغيطاني وكافة أفراد المنتخب في المعسكر التدريبي الذي استمر ما يقارب الشهرين، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية، ومن ثم المشاركة في بطولة آسيا.

وقالت مريم الشامسي، إنه لأول مرة تغادر بعثة منتخب الناشئين والفتيات إلى المشاركة في البطولة، وتكون مؤهلة للمنافسة بقوة على ميداليات البطولة، نظراً لما يملكه السباحون والسباحات من أرقام تؤهلهم لذلك، وتضم البعثة 20 سباحاً وسباحة، وتتكون من عبدالله الوهيبي رئيس البعثة، ومريم الشامسي، إضافة إلى الجهاز الفني الذي يتكون من أحمد الغيطاني، والسلوفاكي ماتيك، وعذراء الجابري إدارية، وعبدالله سبيت إداري، وخالد حسن اختصاصي علاج طبيعي، إضافة إلى السباحين سالم غالب، سعيد أحمد، محمد راشد، أحمد المرزوقي، حمدان البلوشي، حمد الكويتي، أحمد عيدروس، عبدالله سعيد، يوسف راشد، خميس محمد، والفتيات نورا أكرم المرسي، ليلى الخطيب، ميرا عبدالله، مها عبدالله، مهرة عبدالله، كما يرافق البعثة عدد من أولياء الأمور.

وأنهى منتخب السباحة معسكره الداخلي في أبوظبي بحفل تكريم للسباحين وتوزيع هدايا لتشجيعهم على الظهور بشكل مشرف خلال البطولة القادمة، كما قام الأمين العام عبدالله الوهيبي، بزيارة إلى نادي تراث الإمارات والاجتماع مع السباحين، وتبادل الدروع التذكارية مع المسؤولين عن نادي تراث الإمارات لشكرهم على ما قدموه من أجل استضافة تجمع المنتخبات الوطنية في الفترة الماضية، وذلك في وجود غيلان جمعة غيلان إداري المنتخب الذي رافقهم طوال فترة وجودهم في أبوظبي.