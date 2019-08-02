«بيلزام» و«آرتمس» بطلا كأس الوثبة بمضمار «لاتست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر «بيلزام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة جان بيرنارد ايجوم، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز «بري بيركيجيو» الجولة (13) المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق «قوائم»، والبالغة جائزته 25 ألف يورو، وفازت المهرة «آرتمس» بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة جان بيرنارد ايجوم بلقب الجولة 14 لكأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، للخيول العربية الأصيلة للمهرات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، حيث أقيما أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً دولياً، وخصص 20 سباقاً على الساحة الفرنسية كونها معقل سباقات الخيول العربية في أوروبا.

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واكتسح «بيلزام» المنحدر من نسل «نظام» منافسه «امجز دي بيبول» لمارسيل ميزي بإشراف إليزابيث بييرناد وقيادة رونان توماس بفارق 5 أطوال قاطعاً المسافة البالغة 1400 متر في زمن وقدره 1:31:05 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «بيلسيما» لمزرعة دو غزال بقيادة انطوني كراستوس.

وتمكنت «آرتمس» المنحدرة من نسل «ازادي» من التفوق بفارق طولين ونصف الطول عن «العفريتة» بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليا ايجوم، فيما جاءت ثالثة المهرة «البسوس» بإشراف توماس فورسي وقيادة الفارسة لور فولارد.

وقطعت البطلة المسافة البالغة 1900 متر في زمن وقدره 2:05:11 دقيقة في ظل مشاركة قياسية للمهرات في سن ثلاث سنوات بلغت 17 مهرة.