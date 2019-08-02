728 لاعباً ولاعبة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق اليوم مهرجان أبوظبي الدولي ال26 للشطرنج الذي يقام بتنظيم من نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة ودعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 728 لاعباً ولاعبة من دول مختلفة، وتستمر فعالياته حتى العاشر من أغسطس الجاري في فندق سوفيتيل أبوظبي على شارع الكورنيش بأبوظبي.

ويشهد المهرجان في نسخته الجديدة أكبر نسبة مشاركة منذ انطلاقه، حيث يتوزع المشاركون في 8 بطولات مختلفة، ويشارك في بطولة الأساتذة الدولية والبطولة المفتوحة والناشئين 527 لاعباً ولاعبة، ويشارك في الأساتذة 157 لاعباً ولاعبة من ضمنهم 129 من حملة الألقاب الدولية الرفيعة، فيما يشارك في البطولة المفتوحة 251 لاعباً ولاعبة. والناشئون 131 لاعباً ولاعبة، وتضم فعاليات المهرجان العديد من البطولات الأخرى المصاحبة للبطولات الثلاث الدولية ومنها، بطولة الشطرنج الخاطف، والشطرنج العائلي.

ويشارك في المهرجان 55 دولة بينهم العديد من اللاعبين المصنفين دولياً، بجانب نجوم اللعبة العرب، ويتقدمهم سالم عبدالرحمن لاعب منتخب الإمارات.

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وأكد حسين الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج أن المهرجان في عامه 26 يشهد العديد من الفعاليات الجديدة والمستحدثة بهدف إضفاء جو حماسي على المنافسات بشكل عام، وقال: «ستقام مباراة التحدي والتي تمثل مفاجأة المهرجان ولأول مرة يلتقي نجما الشطرنج ولعبة الأذكياء حول العالم بيتر ليكو والكساندر مورزوفيتش في مواجهة متوقع لها أن تكون شيق».

من ناحيته، أشاد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي باستمرارية تنظيم مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مشدداً على أهمية ودور المهرجان.

وأكد أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً لدعم الحدث بمقومات التميز والنجاح كافة، وتعزيز مكانته في أجندة الفعاليات الرياضية لإمارة أبوظبي، انطلاقاً من خططه وبرامجه لتحقيق التطور في الألعاب الفردية والجماعية كافة في أندية أبوظبي، مثنياً على جهود نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة واللجنة المنظمة القائمة على تنظيم المهرجان، الذي يعد محطة مهمة للاعبين كافة للتنافس الشريف.

وأوضح العواني أن مشاركة نحو 728 لاعباً ولاعبة، من بينهم شباب وفتيات الإمارات، تؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والانطباعات الإيجابية التي ظل يسجلها طوال تجاربه الماضية وصولاً للدورة الحالية‪.